Раис Татарстана посетил и оценил ассортимент товаров на сельхозвыставке в агропромпарке «Казань»

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым посетил сельскохозяйственную ярмарку, которая проходила в агропромышленном парке «Казань». Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ,

В ходе визита Минниханов пообщался с продавцами и покупателями, оценил ассортимент товаров и посетил производственный цех.

Ярмарки проходит с 14 сентября на 13 площадках в Казани, а также в Набережных Челнах, Зеленодольском и Нижнекамском районах. Она продолжит совю работу до 29 декабря. За 12 недель работы было реализовано фермерской продукции на сумму 939 миллионов рублей. Жители Татарстана приобрели более 6 тысяч тонн овощей, в том числе 3,7 тысячи тонн картофеля, 210 тонн молока, 527 тонн сахара, 949 тонн мяса и свыше 2,1 миллиона куриных яиц. Для проведения ярмарок было задействовано 11 тысяч единиц транспорта.