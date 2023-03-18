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Раис Татарстана Минниханов заявил, что воссоединение Крыма с Россией имеет историческое значение

Рустам Минниханов: воссоединение Крыма с РФ имеет историческое значение
Раис Татарстана Минниханов заявил, что воссоединение Крыма с Россией имеет историческое значение

Фото: tatarica.org

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме правительства республики сегодня, 18 марта, напомнил о 9-й годовщине воссоединени Крыма с РФ.

"После госпереворота в 2014 году крымчане, как и жители Донбасса, встали на защиту своей земли, отстояли право самим определить свою судьбу. Время показало, что решение о защите соотечественников, принятие новых субъектов в состав Российской Федерации было единственно правильным путем", — цитирует Рустама Минниханов его пресс-служба.

Главам муниципалитетов Минниханов поручил взять на контроль и обеспечить на должном уровне проведение акций и мероприятий, приуроченных к празднованию Крымской весны. Кроме того, руководству городов и районов поручено уделять внимание оказанию помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне действия СВО.

Напомним, воссоединению Крыма с Россией и предшествующие ему события 2014 года впоследствии стали называть Крымской весной. Жители полуострова не приняли случившийся госпереворот в Киеве — в Верховном Совете Крыма и горсовете Севастополя 11 марта 2014-го была провозглашена независимость от Украины.

В том же месяце прошел референдум, на котором более 96% крымчан поддержали вхождение Крыма в состав России. 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

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