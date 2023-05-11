Раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил количество госслужащих и изменил структуру Минздрава РТ

В Республике Татарстан решением Раиса Рустама Минниханова увеличено количество госслужащих в государственных органах - количество должностей увеличено. Указ подписан Миннихановым. Документ меняет структуру Минздрава республики, именно там изменится и число госслужащих.

Общее число госслужащих меняется на одну единицу.

Неделей ранее Раис Татарстана подписал указ об увеличении числа депутатов Госсовета РТ также на одного человека.

