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Раис Татарстана Минниханов увеличил число госслужащих в республике и поменял структуру Минздрава РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил количество госслужащих и изменил структуру Минздрава РТ
Раис Татарстана Минниханов увеличил число госслужащих в республике и поменял структуру Минздрава РТ

Фото: открытые источники

В Республике Татарстан решением Раиса Рустама Минниханова увеличено количество госслужащих в государственных органах - количество должностей увеличено. Указ подписан Миннихановым. Документ меняет структуру Минздрава республики, именно там изменится и число госслужащих.

Общее число госслужащих меняется на одну единицу.
Неделей ранее Раис Татарстана подписал указ об увеличении числа депутатов Госсовета РТ также на одного человека.

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