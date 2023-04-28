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Раис Татарстана Минниханов: участие в KazanForum подтвердили представители 65 государств

Раис Татарстана Минниханов: участие в KazanForum подтвердили представители 65 стран
Раис Татарстана Минниханов: участие в KazanForum подтвердили представители 65 государств

Фото: открытые источники

Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum 2023" станет связующим звеном между исламскими странами и Россией. На данный момент свое участие в нем подтвердили уже 65 государств и более 30 регионов России. Об этом проинформировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что самой важной задачей является обеспечить достойное проведение форума, все гости должны чувствовать себя максимально комфортно. Глава региона распорядился подготовить инфраструктуру, организовать пограничный контроль международных авиарейсов в ускоренном порядке.

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