Раис Татарстана Рустам Минниханов потребовал навести порядок в парках и скверах республики

Поскольку в Татарстане уже две недели идет санитарно-экологический двухмесячник, следовало бы особое внимание обратить на состояние общественных пространств - скверов, парков, набережных в населенных пунктах республики. Об этом сегодня, 15 апреля, на традиционном субботнем совещании заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Первые две недели двухмесячника в РТ уже обнажили немало проблем. Зарегистрировано 1371 нарушение, составили 298 протоколов, а общая сумма штрафов по ним превысила 130 тысяч рублей.

Остро стоит проблема несанкционированных свалок. Более 730 нарушений в регионе уже удалось устранить, но работы впереди еще много.