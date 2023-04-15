Новости Казани
· Служба новостей

Раис Татарстана Минниханов потребовал навести порядок в скверах и парках республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов потребовал навести порядок в парках и скверах республики
Раис Татарстана Минниханов потребовал навести порядок в скверах и парках республики

Раис Татарстана Минниханов потребовал навести порядок в скверах и парках республики

Поскольку в Татарстане уже две недели идет санитарно-экологический двухмесячник, следовало бы особое внимание обратить на состояние общественных пространств - скверов, парков, набережных в населенных пунктах республики. Об этом сегодня, 15 апреля, на традиционном субботнем совещании заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Первые две недели двухмесячника в РТ уже обнажили немало проблем. Зарегистрировано 1371 нарушение, составили 298 протоколов, а общая сумма штрафов по ним превысила 130 тысяч рублей.

Остро стоит проблема несанкционированных свалок. Более 730 нарушений в регионе уже удалось устранить, но работы впереди еще много.

"Много замечаний к полигонам ТКО, территории которых зачастую не огорожены и весь мусор разлетается по округе", — отметил Минниханов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Российские бойцы под Херсоном захватили немецкий Leopard: то, что они с ним сделали, заставило и немцев, и Зеленского нервно вздрогнуть

Новости России

14 часов назад

«Придется делиться»: Пенсионеров, у которых есть невестка или зять, ждет большой сюрприз

травля тараканов на дому микрорайон 1 мая

Общество

11 часов назад

«Прекращаем работу с 17 апреля»: «Леруа Мерлен» и Fix Price приняли новое решение для всех россиян

Интересное

3 дня назад

Это нужно попробовать хотя бы раз в жизни: казанский ресторан представил новое меню с любопытными сочетаниями

кремировать животных в Уфе

Общество

19 часов назад

Покупать другую не захочется: Роскачество обнаружило топовую тушенку из натурального мяса

Новости России

12 часов назад

«С понедельника запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

Новости России

15 часов назад

«Выходные решено перенести на другой месяц»: В майские праздники внесли изменения

Новости России

день назад

Официально. В Генштабе ВС РФ рассказали, возможна ли новая волна частичной мобилизации
Новости Казани
21 час назад

Пришел, чтобы победить: «Ак Барс» в шаге от получения четвертого Кубка Гагарина

Пришел, чтобы победить: «Ак Барс» в шаге от получения четвертого Кубка Гагарина

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане простились с сержантом Виктором Поляковым, погибшим на Украине в зоне СВО

Новости Казани

2 часа назад

Стало известно, смогут ли жители Татарстана получать электронные повестки в военкомат через "Госуслуги Татарстана"

Новости Казани

2 часа назад

В Казани кондуктор устроил драку с женщинами в автобусе

Новости Казани

2 часа назад

В Казани простились с Эдуардом Хайруллиным
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Казани в Ураза-байрам
Новости Казани
час назад

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Казани в Ураза-байрам

Новости Казани

3 часа назад

В 2023 году в Казани построят шесть соципотечных домов

Новости Казани

5 часов назад

В МЧС РТ напомнили о запрете на приготовление шашлыка в Татарстане

Новости Казани

6 часов назад

Заодно и погреемся: в Татарстане синоптики пообещали на наступившей неделе потепление до + 19 градусов
"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани
Редакция помогает
6 дней назад

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани