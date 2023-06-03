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Раис Татарстана Минниханов поручил обеспечить для жителей региона безопасный отдых на пляжах

Раис Татарстана поручил обеспечить для жителей региона безопасный отдых на пляжах
Раис Татарстана Минниханов поручил обеспечить для жителей региона безопасный отдых на пляжах

Фото: открытые источники

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Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил свою обеспокоенность безопасностью жителей, которые отдыхают на пляжах. Он подчеркнул, что необходимо усилить работу с населением по вопросам безопасности на воде, учитывая трагические случаи гибели 12 человек на водоемах в республике с начала сезона, включая двух детей и десятерых взрослых жителей региона.

Минниханов отметил, что необходимо наладить информирование населения о правилах поведения на воде. Он поручил обеспечить безопасность всех отдыхающих на 26 пляжах региона.

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