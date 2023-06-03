Раис Татарстана поручил обеспечить для жителей региона безопасный отдых на пляжах

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил свою обеспокоенность безопасностью жителей, которые отдыхают на пляжах. Он подчеркнул, что необходимо усилить работу с населением по вопросам безопасности на воде, учитывая трагические случаи гибели 12 человек на водоемах в республике с начала сезона, включая двух детей и десятерых взрослых жителей региона.

Минниханов отметил, что необходимо наладить информирование населения о правилах поведения на воде. Он поручил обеспечить безопасность всех отдыхающих на 26 пляжах региона.