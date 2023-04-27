Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об увеличении числа депутатов Госсовета РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об увеличении количества депутатов Госсовета РТ. Их станет на одного больше, подписанный главой региона документ опубликован на сайте правительства республики.

Проект закона был принят на 43-м заседании республиканского парламента. Сообщалось, что одного депутата не хватает для того, чтобы эффективность работы всего Госсовета РТ повысилась, с избирателями стало работать легче, а творить законы - проще и веселее.

Проект закона приняли, сейчас в вопросе поставлена точка - Раис начинание одобрил.