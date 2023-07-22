Раис Татарстана Минниханов подписал закон о штрафах за запуск дронов в республике

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вводящий крупные штрафы за запуск дронов в республике до момента, когда снимут режим базовой готовности. Инициатором закона стал республиканский прокурор Илдус Нафиков.

За использование дронов предусмотрен штраф от 1 до 4 тысяч для жителей, от 15 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц. Юрлица за это нарушение должны будут заплатить от 200 до 300 тысяч.

Обязанность следить за исполнением и составлять протоколы ложится на Минэкологии РТ.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального публикования.

Запрет на запуск беспилотников в РТ приняли осенью прошлого года, но до этого времени за нарушение не было штрафных санкций.