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Раис Татарстана Минниханов подписал закон о штрафах за запуск БПЛА в республике

Раис Татарстана Минниханов подписал закон о штрафах за запуск дронов в республике
Раис Татарстана Минниханов подписал закон о штрафах за запуск БПЛА в республике

Фото: открытые источники

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вводящий крупные штрафы за запуск дронов в республике до момента, когда снимут режим базовой готовности. Инициатором закона стал республиканский прокурор Илдус Нафиков.

За использование дронов предусмотрен штраф от 1 до 4 тысяч для жителей, от 15 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц. Юрлица за это нарушение должны будут заплатить от 200 до 300 тысяч.

Обязанность следить за исполнением и составлять протоколы ложится на Минэкологии РТ.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального публикования.

Запрет на запуск беспилотников в РТ приняли осенью прошлого года, но до этого времени за нарушение не было штрафных санкций.

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