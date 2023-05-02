Раис РТ Минниханов подписал указ о проведении русского праздника Каравон

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об организации и проведении в республике русского праздника Каравон. Он состоится в селе Никольское в Лаишевском районе в воскресенье, 28 мая.

Заняться организацией и проведением праздника поручено Кабмину РТ.

По мнению Раиса, Каравон, который в прошлом году провели в 30-й раз, стал символом Татарстана, он способствует развитию национальных праздников в регионе.

