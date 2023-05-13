Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил Асгата Сафарова ответственным за доверие татарстанцев к президенту РФ Путину

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил руководителя своей администрации Асгата Сафарова отвественным за доверие жителей республики к президенту России Владимиру Путину.

Документ о назначении опубликован на официальном сайте главы региона.

Из документа следует, что Сафаров будет лично отвечать за уровень доверия жителей РТ к Путину - это является показателем оценки эффективности республиканской власти.