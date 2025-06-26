Раис Татарстана и президент переходного периода Мали встретились в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент переходного периода Мали Ассими Гойта провели встречу в Казанском Кремле, обсудив перспективы сотрудничества между регионами. Минниханов выразил благодарность за визит и подчеркнул важность укрепления связей с африканскими странами, отметив, что Африка, в том числе Мали, демонстрирует устойчивый экономический рост.

Рустам Минниханов выделил такие перспективные области для сотрудничества, как машиностроение, переработка, сельское хозяйство и инновации. Кроме того, он рассказал о планах строительства аффинажного завода в Мали компанией «Ядран» и пригласил малийскую делегацию на Международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Ассими Гойта выразил интерес Мали к сотрудничеству с «КАМАЗом» и другими предприятиями Татарстана.

В завершение встречи президент Мали пообщался с малийскими студентами, обучающимися в Татарстане.