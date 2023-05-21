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Раис предложил активно задействовать пространство: что будут проводить в обновлённом дворе Присутственных мест Казанского кремля

Известно, какие мероприятия намерены проводить на территории Казанского Кремля после обновления
Раис предложил активно задействовать пространство: что будут проводить в обновлённом дворе Присутственных мест Казанского кремля

Фото: tatarstan.ru

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Раис РТ Рустам Минниханов осмотрел двор Присутственных мест на территории Казанского Кремля после обновления. Здесь были проведены работы по благоустройству и озеленению. Минниханов предложил свои варианты для локальных мероприятий.

Так, по его мнению, на территории следует проводить концерты и выступления творческих коллективов, передаёт Бизнес Online со ссылкой на пресс-службу главы РТ. Также во время осмотра стало известно о запланированных на лето выставках во дворе Присутственных мест.

Помимо этого, раис Татарстана осмотрел объекты общепита и их летние террасы в Казанском Кремле.

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