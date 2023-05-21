Известно, какие мероприятия намерены проводить на территории Казанского Кремля после обновления

Раис РТ Рустам Минниханов осмотрел двор Присутственных мест на территории Казанского Кремля после обновления. Здесь были проведены работы по благоустройству и озеленению. Минниханов предложил свои варианты для локальных мероприятий.

Так, по его мнению, на территории следует проводить концерты и выступления творческих коллективов, передаёт Бизнес Online со ссылкой на пресс-службу главы РТ. Также во время осмотра стало известно о запланированных на лето выставках во дворе Присутственных мест.

Помимо этого, раис Татарстана осмотрел объекты общепита и их летние террасы в Казанском Кремле.