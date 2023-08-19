Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал свою отставку из казанского «Рубина».

«Слышал ли слухи об отставке? Я их не то что краем ухом, а целыми ушами слышал. У нас футбольный век небольшой, я всё это прекрасно понимаю, но есть же хорошие поговорки, так что стоит о них говорить. Не думаю, что стоит на этих слухах заострять внимание», — сообщил Рахимов.

Отметим, что вчера прошла игра «Рубин» — «Крылья Советов». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу казанцев.