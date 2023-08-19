Новости Казани
· Алина Алмакаева

Рахимов пофилософствовал о своей отставке из «Рубина»

Рахимов пофилософствовал о своей отставке из «Рубина»

liveresult.ru

Подписаться в Telegram

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал свою отставку из казанского «Рубина».

«Слышал ли слухи об отставке? Я их не то что краем ухом, а целыми ушами слышал. У нас футбольный век небольшой, я всё это прекрасно понимаю, но есть же хорошие поговорки, так что стоит о них говорить. Не думаю, что стоит на этих слухах заострять внимание», — сообщил Рахимов.

Отметим, что вчера прошла игра «Рубин» — «Крылья Советов». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу казанцев.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Стала известна полная программа фестиваля «Вкусная Казань» на 19-20 августа

Новости Казани

4 часа назад

В Казани построили школу на улице Рауиса Гареева

платяные клопы

Новости Казани

4 часа назад

23- летник казанец задержан за распространение порнографии

Интересное в Казани

2 дня назад

Основано на реальных событиях: процедура, которая спасает казанцев от неожиданных проблем со здоровьем

лучший тату салон в екатеринбурге в Екатеринбурге

Новости Татарстана

15 часов назад

Мухаметшин выразил соболезнования родным и ученикам академика Закиева

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстанцы стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления

Новости Татарстана

день назад

7,1 млн рублей выплатят оценщику долгостроев

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане построят ветропарк
Лонгриды
2 дня назад

«Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?

«Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?

Новости Казани

2 часа назад

УНИКС заключил контракт с бывшим баскетболистом НБА Гином

Новости Татарстана

14 часов назад

Китай планирует открыть прямые рейсы из Казани

Новости Татарстана

день назад

Умер заслуженный деятель наук РТ Мирфатых Закиев

Новости Казани

день назад

Рахимов пофилософствовал о своей отставке из «Рубина»
На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело
Новости Татарстана
2 дня назад

На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

«Рубин» выиграл самарские «Крылья Советов» 2:1

Новости Татарстана

2 дня назад

Баста и Полина Гагарина выступят перед елабужанами 19 августа

Новости Татарстана

2 дня назад

Татарстан вместе с Ульяновском будет субсидировать туристический рейс на "Метеорах"
Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году