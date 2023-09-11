Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

В центре Казани на улице Горького реконструируют дом Сурина и построят рядом три «элитки»

Участок, расположенный на улице Горького, возле Лядского сада, в Казани готовится к жилой застройке. Проектом будет заниматься «Специализированный застройщик "Девелоперская компания-2"» депутата Госсовета РТ Эмил Хаснутдинова.

На данный момент на вышеуказанном участке расположен «Комплекс доходного дома Сурина» 1912 года постройки, который наиболее известен как «Дом с подсолнухами». В планах - на площади в две тысячи квадратных метра выстроить три дома с подземными паркингами. Информация об этом появилась на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Ранее стало известно, что власти Казани планируют возвести блокированную застройку вдоль Ноксы. Это будут однотипные двухэтажные зданий, в которых смогут проживать 807 человек. Появится они на юго-востоке от Вишневки. Отмечается, что застройка не должна оказать существенного влияния на транспортную сеть города.