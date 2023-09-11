Новости Казани
· Полина Модестова

Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

В центре Казани на улице Горького реконструируют дом Сурина и построят рядом три «элитки»
Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

pixabay

Подписаться в Telegram

Участок, расположенный на улице Горького, возле Лядского сада, в Казани готовится к жилой застройке. Проектом будет заниматься «Специализированный застройщик "Девелоперская компания-2"» депутата Госсовета РТ Эмил Хаснутдинова.

На данный момент на вышеуказанном участке расположен «Комплекс доходного дома Сурина» 1912 года постройки, который наиболее известен как «Дом с подсолнухами». В планах - на площади в две тысячи квадратных метра выстроить три дома с подземными паркингами. Информация об этом появилась на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Ранее стало известно, что власти Казани планируют возвести блокированную застройку вдоль Ноксы. Это будут однотипные двухэтажные зданий, в которых смогут проживать 807 человек. Появится они на юго-востоке от Вишневки. Отмечается, что застройка не должна оказать существенного влияния на транспортную сеть города.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Наблюдателям начали вручать повестки на избирательных участках: что происходит?

Лонгриды

день назад

Мест нет, но вы держитесь: студенты КФУ остались один на один с жилищным вопросом

истребление тараканов москва

Новости Татарстана

14 часов назад

Из полицейской машины в Альметьевске показывали средний палец

Интересное в Казани

3 дня назад

Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани

отремонтировать телевизор самсунг в Красноярске

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане в ДТП пострадали 2 человека

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга назвал способ побороть кадровый голод в Татарстане

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане начался единый день голосования

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане спасли двух женщин, которые пропали в лесу
Лонгриды
2 дня назад

Появится ли в школах Казани сексуальное воспитание? И каким оно может быть

Появится ли в школах Казани сексуальное воспитание? И каким оно может быть

Новости Татарстана

15 часов назад

32,09% Татарстанцев приняли участие в голосовании за депутатов муниципалитетов

Новости Татарстана

день назад

Осталось 5 дней: глава Татарстана поручил срочно подготовиться к отопительному сезону

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен на 98%

Важное в РТ

день назад

Казань и Нижний Новгород вошли в топ-10 по количеству заявок на международный конкурс по искусственному интеллекту AIChallenge
Пассажиры скончались на месте: в результате аварии в Татарстане погибли мать и двухлетняя дочь
Новости Татарстана
2 минуты назад

Пассажиры скончались на месте: в результате аварии в Татарстане погибли мать и двухлетняя дочь

Новости Татарстана

2 дня назад

Приехал в РТ с рабочим визитом: Решетников посетили завод «КАМАЗ» в Челнах

Новости Казани

2 дня назад

Предприятию не хватает 350 кондукторов: в Казани активно внедряют бескондукторную систему оплаты

Новости Казани

2 дня назад

Возводят напорную канализацию: в Казани ограничат движение по Магистральной
Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году