Работы завершены: в Авиастроительном районе Казани обновили улицу Вересаева

В Авиастроительном районе Казани подошел к концу ремонт улицы Вересаева

В Авиастроительном районе Казани был отремонтирован участок улицы Вересаева, протяженность которой 400 метров. Работы проведены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На участке от Пржевальского и до Ударной был уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11. Также здесь отремонтировали тротуары и заменили дорожный бортовой камень.

Были обустроены остановочные карманы, а также один остановочный павильон. Рабочие также установили 79 дорожных знаков, нанесли дорожную разметку и обеспечили регулируемый пешеходный переход со светофорами.