Работы завершены: в Авиастроительном районе Казани обновили улицу Вересаева
Мэрия Казани (Денис Гордийко)
В Авиастроительном районе Казани был отремонтирован участок улицы Вересаева, протяженность которой 400 метров. Работы проведены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
На участке от Пржевальского и до Ударной был уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11. Также здесь отремонтировали тротуары и заменили дорожный бортовой камень.
Были обустроены остановочные карманы, а также один остановочный павильон. Рабочие также установили 79 дорожных знаков, нанесли дорожную разметку и обеспечили регулируемый пешеходный переход со светофорами.