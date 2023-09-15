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Работы завершены: в Авиастроительном районе Казани обновили улицу Вересаева

В Авиастроительном районе Казани подошел к концу ремонт улицы Вересаева
Работы завершены: в Авиастроительном районе Казани обновили улицу Вересаева

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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В Авиастроительном районе Казани был отремонтирован участок улицы Вересаева, протяженность которой 400 метров. Работы проведены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На участке от Пржевальского и до Ударной был уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11. Также здесь отремонтировали тротуары и заменили дорожный бортовой камень.

Были обустроены остановочные карманы, а также один остановочный павильон. Рабочие также установили 79 дорожных знаков, нанесли дорожную разметку и обеспечили регулируемый пешеходный переход со светофорами.

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