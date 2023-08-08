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Работы будут проводить больше месяца: в Казани перекроют улицу Светлую

В Казани временно ограничат движение по улице Светлой с 9 августа
Работы будут проводить больше месяца: в Казани перекроют улицу Светлую

Надежда Острокол

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В Кировском районе Казани будет временно ограничено движение по улице Светлой. Связано это с прокладкой сетей хозяйственно-бытовой канализации, а также с выносом сетей теплоснабжения.

Работы будут проводить больше месяца - с 9 августа по 20 сентября 2023 года. Перекроют участок дороги от улицы Светлой до здания №13а/2 по Маршрутной, а также участок вдоль дома №17к1 по Маршрутной, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

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