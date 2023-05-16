В Казани с вышки сотовой связи сорвался рабочий: прокуратура проводит проверку

Рабочий сорвался с вышки сотовой связи в Казани: прокуратура начала проверку
Фото: Татарстан-24
В Казани рабочий сорвался с вышки сотовой связи, сообщают очевидцы в социальных сетях. Отмечается, что мужчина был без страховки и без защиты, положенной при проведении высотных работ.
"Инцидент произошел на улице Центральная в поселке Константиновка. Прокуратура Казани проверяет информацию о падении рабочего с вышки в поселке Константиновка",– сообщает "Татар-Информ" со ссылкой на свои источники.
Пострадавший - 29-летний мужчина. Он занимался монтажом оборудования на вышке сотовой связи, сообщили в прокуратуре РТ. По факту проводится прокурорская проверка. Упавший доставлен в больницу.