В Казани с вышки сотовой связи сорвался рабочий: прокуратура проводит проверку

В Казани рабочий сорвался с вышки сотовой связи, сообщают очевидцы в социальных сетях. Отмечается, что мужчина был без страховки и без защиты, положенной при проведении высотных работ.

"Инцидент произошел на улице Центральная в поселке Константиновка. Прокуратура Казани проверяет информацию о падении рабочего с вышки в поселке Константиновка",– сообщает "Татар-Информ" со ссылкой на свои источники.

Пострадавший - 29-летний мужчина. Он занимался монтажом оборудования на вышке сотовой связи, сообщили в прокуратуре РТ. По факту проводится прокурорская проверка. Упавший доставлен в больницу.