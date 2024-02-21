Путин приехал в Казань

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Татарстана, Казань, для рабочей поездки. О своем пребывании в данном регионе было объявлено агентством РИА Новости.

Визит главы государства включает участие в важной церемонии открытия "Игр будущего", где он совместно с другими главами государств будет активно участвовать в мероприятии. После такого события президент России проведет встречи с иностранными лидерами.

Согласно расписанию, глава государства также посетит Казанский авиационный завод имени Горбунова для осмотра.

Примечательно, что это случается в рамках рабочей поездки, которая позволит президенту Путину активно заниматься деловыми вопросами в столице Татарстана.