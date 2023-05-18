В Казани по поручению Владимира Путина собираются развивать автомобильный туризм

В Казани займутся развитием автомобильного туризма. Соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин.

В качестве пилотного реализуют проект по маршруту "Санкт-Петербург - Владивосток" по М-12.

Также проект коснется трассы "Восток" - Москва - Казань.

На протяжении маршрутов планируется создать оптимальную инфраструктуру, чтобы российские и зарубежные путешественники могли ездить по России на авто с удовольствием и комфортом.

Концепцию разработает правительство РФ. Документ должны подготовить до 15 июня 2023 года.