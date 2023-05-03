Путин наградил священника из Татарстана, погибшего в СВО, Орденом Мужества посмертно

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Мужества посмертно настоятеля Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района отца Анатолия Григорьева. Священник погиб в зоне спецоперации.

В Казанской епархии сообщили, что высокая государственная награда вручена супруге погибшего священнослужителя.

Отец Анатолий погиб от смертельного ранения в голову 9 сентября прошлого года. В зону СВО он поехал добровольно, сопровождая бойцов татарстанских именных батальонов "Алга" и "Тимер".