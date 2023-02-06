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Путин наградил четверых жителей Татарстана

Путин наградил четверых жителей Татарстана

Фото: letsgophotos.ru

Российский президент Владимир Путин наградил четверых жителей Татарстана, сответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Медаль ордена "За заслуги перед отечеством I-й степени" досталась руководителю научного направления ФИЦ "Казанский научный центр РАН" Александру Гречкину. В письме говорится, что он внес весомый вклад в развитие науки.

Наградой Луки Крымского удостоилась главная медсестра Алексеевской центральной районной больницы Ирина Аляшева. Она была награждена за высокий профессионализм и заслуги в организации медицинской помощи в период распространения COVID-19.

Директору Дворца водных видов спорта города Казани Альберту Багаутдинову Президент России присвоил звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". В документе говорится, что звание было присуждено за развитие физкультуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Звания "Заслуженный врач Российской Федерации" был удостоен доцент Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) Алексей Зубков. Его удостоили наградой за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу

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