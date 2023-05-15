Владимир Путин заявил, что Казань подтверждает статус авторитетной площадки для деловых мероприятий

Российский президент Владимир Путин поприветствовал телеграммой участников Международного исламского форума "Россия — исламский мир: KazanForum".

"Вновь столица Республики Татарстан радушно встречает гостей из многих стран, подтверждает свой статус авторитетной, востребованной площадки для проведения масштабных и представительных деловых мероприятий", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что РФ с мусульманскими государствами связывают доверительные отношения. Совместная работа экспертов на форуме, считает Путин, будет способствовать взаимодействию бизнеса РФ и мусульманских государств, откроются новые возможности для реализации совместных проектов не только на региональном, но и на межгосударственном уровне.