Владимир Путин заявил, что Казань подтверждает статус авторитетной площадки для деловых мероприятий

Путин: "Казань подтверждает статус авторитетной площадки для деловых мероприятий"
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Российский президент Владимир Путин поприветствовал телеграммой участников Международного исламского форума "Россия — исламский мир: KazanForum".
"Вновь столица Республики Татарстан радушно встречает гостей из многих стран, подтверждает свой статус авторитетной, востребованной площадки для проведения масштабных и представительных деловых мероприятий", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что РФ с мусульманскими государствами связывают доверительные отношения. Совместная работа экспертов на форуме, считает Путин, будет способствовать взаимодействию бизнеса РФ и мусульманских государств, откроются новые возможности для реализации совместных проектов не только на региональном, но и на межгосударственном уровне.
"Мы заинтересованы в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек", — добавил глава государства.