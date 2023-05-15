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Путин: "Казань подтверждает статус авторитетной площадки для деловых мероприятий"

Владимир Путин заявил, что Казань подтверждает статус авторитетной площадки для деловых мероприятий
Путин: "Казань подтверждает статус авторитетной площадки для деловых мероприятий"

Фото: открытые источники

Российский президент Владимир Путин поприветствовал телеграммой участников Международного исламского форума "Россия — исламский мир: KazanForum".

"Вновь столица Республики Татарстан радушно встречает гостей из многих стран, подтверждает свой статус авторитетной, востребованной площадки для проведения масштабных и представительных деловых мероприятий", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что РФ с мусульманскими государствами связывают доверительные отношения. Совместная работа экспертов на форуме, считает Путин, будет способствовать взаимодействию бизнеса РФ и мусульманских государств, откроются новые возможности для реализации совместных проектов не только на региональном, но и на межгосударственном уровне.

"Мы заинтересованы в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек", — добавил глава государства.

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