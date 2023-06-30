Пустили поезда: Казать и Ульяновск связали пригородными электричками

Из Казани в Ульяновск 30 июня 2023 года запустят пригородные поезда

Казань и Ульяновск с 30 июня будут связывать пригородные поезда. Время в пути составит около пяти часов.

Сообщается, что из столицы Татарстана электричка будет отправляться три раза в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье в 14:03. В Ульяновск прибытие запланировано на 19:10.

В обратном направлении поезда начнут ходить на день позже, с 1 июля. Электрички будут отправляться по субботам и воскресеньям, в 6:30 утра. В Татарстан пассажиры будут приезжать в 11:45. В расписании все время указано московское.

В пути предусмотрено несколько остановок, среди которых Зеленый Дол», «Свияжск», «Шушерма», «Бурундуки», «Елхово», «Ульяновск-3» и другие.