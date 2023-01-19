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"Пусть покажут сценарий, посмотрим": в Татарстане омбудсмен Волынец выступила против съемок сериала о казанской ОПГ "Тяп-Ляп"

"Пусть покажут сценарий, посмотрим": в Татарстане омбудсмен Волынец выступила против съемок сериала о казанской ОПГ "Тяп-Ляп"

Фото: социальные сети

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что ей не нравится идея снять сериал о начале деятельности и расцвете ОПГ "Тяп-Ляп". Быть ли такому сериалу, следует решать после того, как в Татарстане тщательно изучат сценарий фильма, заявила Волынец в интервью "Казанским ведомостям".

"Сериал про "Тяп-Ляп" тоже вряд ли настроит наших детей на героизм и созидание. Пусть покажут сценарий, посмотрим, примем с руководством наших ведомств консолидированное решение", – отметила Волынец.

Ранее Ирина Волынец удачей завершила свой "крестовый поход" против сериала "Слово пацана". Его собирались снимать в Казани и даже успели провести кастинги актеров в Челнах и столице РТ.

"По сериалу "Слово пацана" мы потребовали сценарий у авторов, я лично подписала официальный запрос, в результате нам так ничего и не предъявили. Разве так ведут себя люди, которым нечего скрывать", – говорит Волынец.

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