"Пусть покажут сценарий, посмотрим": в Татарстане омбудсмен Волынец выступила против съемок сериала о казанской ОПГ "Тяп-Ляп"

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что ей не нравится идея снять сериал о начале деятельности и расцвете ОПГ "Тяп-Ляп". Быть ли такому сериалу, следует решать после того, как в Татарстане тщательно изучат сценарий фильма, заявила Волынец в интервью "Казанским ведомостям".

"Сериал про "Тяп-Ляп" тоже вряд ли настроит наших детей на героизм и созидание. Пусть покажут сценарий, посмотрим, примем с руководством наших ведомств консолидированное решение", – отметила Волынец.

Ранее Ирина Волынец удачей завершила свой "крестовый поход" против сериала "Слово пацана". Его собирались снимать в Казани и даже успели провести кастинги актеров в Челнах и столице РТ.