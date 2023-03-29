"Пусть окунется в реалии": Марата Хуснуллина жестко высмеяли за его обещание лично прокатиться по трассе М-12

Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина жестко высмеяли за его обещание прокатиться лично по новой трассе М-12

Жители Татарстана и других российских регионов дружно высмеяли намерение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина лично проехаться по новой трассе М-12. Его сразу пригласили лично прокатиться по другим дорогам, которые именуются "народными", пишет 116.RU.

"Да не по новой дороге надо ездить, а по М-7 от Казани и до самой престольной", — отметили в Сети россияне. "Зачем всё усложнять? Пусть проедет по народной трассе, за которую он лично отвечает, Москва — Чебоксары. Она убита в хлам. И не надо это кино с платными трассами перед нами гонять. Пусть хоть раз окунется в реалии", — говорит еще один россиянин.

Россияне наперебой предлагают Хуснуллину свои варианты "убитых" дорог, по которым можно и нужно проехать вице-премьеру для четкого понимания, как обстоят дела с дорогами в РФ на самом деле.