Раис РТ Минниханов подвел итоги переписи населения для татар

"Пусть это объяснят ученые!": Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел неутешительные итоги переписи населения для татар
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Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги переписи населения дл татар, сообщает "Интерфакс".
По словам главы республики, в Татарстане, согласно данным переписи, татар стало больше, но в других регионах страны их число заметно снизилось.
Что случилось, почему картина именно такая, должны объяснить ученые, считает Минниханов. Причина должна быть.
Со своей стороны Минниханов дал обещание, что власти РТ сделают все возможное, чтобы эта тенденция была предотвращена в дальнейшем.
"С чем это связано? Качественную оценку могут дать только ученые и профильные специалисты. Такой анализ, насколько мне известно, проводится", - сказал Минниханов.