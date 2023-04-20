Раис РТ Минниханов подвел итоги переписи населения для татар

Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги переписи населения дл татар, сообщает "Интерфакс".

По словам главы республики, в Татарстане, согласно данным переписи, татар стало больше, но в других регионах страны их число заметно снизилось.

Что случилось, почему картина именно такая, должны объяснить ученые, считает Минниханов. Причина должна быть.

Со своей стороны Минниханов дал обещание, что власти РТ сделают все возможное, чтобы эта тенденция была предотвращена в дальнейшем.