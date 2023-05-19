Традиционный "ПушкинФЕСТ" состоится в Казани с 1 по 6 июня 2023 года

С 1 по 6 июня в Казани в парке "Черное озеро" пройдет ежегодный фестиваль русской культуры "ПушкинФЕСТ". Как проинформировали в мэрии столицы РТ, 3 июня казанцы смогут поучаствовать в мастер-классах, народных играх и молодеждной танцевальной вечерке. Можно будет насладиться фольклором и творчеством современных коллективов, которые создают музыку в стиле "этно".

4 июня программу посвятят дворянским традициям XIX – начала XX века. На мастер-классах можно будет поучить писать пером, состоятся литературные лекции и выступления поэтов.

Желающие смогут потанцевать под ретро-оркестр, посетить концерт классической музыки.

"ПушкинФЕСТ" пройдет в Казани с 1 по 6 июня и на других площадках. Фестиваль продлится с часу дня до девяти часов вечера. Вход на все мероприятия свободный.

