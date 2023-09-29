Проводят ударные испытания: вуз Казани приобретает плосковязальную машину за 5 миллионов

В Казани на кафедру летательных аппаратов КАИ купят вязальную машину за 5 миллионов рублей

Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева готов потратить 5 миллионов рублей на покупку плосковязальной машины, которая необходима центру композитных технологий КНИТУ-КАИ. Информация о принятом решении была размещена на портале госзакупок.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», плосковязальная машина приобретается в связи с дооснащением программно-технологического комплекса для изготовления преформ из углеродных волокон. В работе вузовского центра задействован как сотрудники, так и студенты.

Отмечается, что закупка оборудования производится для нужд кафедры производства летательных аппаратов, где функционирует центр композитных технологий, который представляет собой комплекс лабораторий, где проводят статистические и ударные испытания и другая деятельность.