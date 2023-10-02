Новости Казани
· Полина Модестова

Проведут тематическое мероприятие: казанский зооботсад переходит на осенний режим работы

Зооботсад Казани с 2 октября перешел на осенний режим работы
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В Казани зооботсад перешел на осенний режим работы. С 2 октября наблюдать за животными и птицам можно с 8:30 и до 17:00, сообщили в учреждении.

Помимо того, в октябре по традиции до весны будет закрыта историческая часть зооботсада. По этому случаю 29 октября проведут тематическое мероприятие, в программу которого войдет живая музыка, экскурсия, мастер-классы и призы. Всех желающий принять участие будут ждать в 12 часов дня.

Напомним, что казанский зооботсад является одним из старейших в Европе. Он был образован в 1931 году. Сегодня здесь можно увидеть около четырех тысяч экземпляров растений и 120 виднов животных. Недавно в столицу Татарстана даже прибыл слон.

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