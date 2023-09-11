Проведут реконструкцию и реставрацию: в Казани временно ограничат движение по трем улицам
Оксиния Самринова
В Казани будет временно ограничено движение по нескольким улицам: Рахматуллина. Кави Наджми и Мусы Джалия. Связана данная мера с проведением работ по реконструкции и реставрации объектов культурного наследия.
В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что с 18 сентября по 11 мая будет закрыт дорога на следующих участках:
- Кави Наджмани - от Профсоюзной до Рахматуллина;
- Мусы Джалия - от Профсоюзной до здания №18/2;
- Рахматуллина - от Кави Наджми до здания №2/18.