Новости Казани
· Полина Модестова

Проведут реконструкцию и реставрацию: в Казани временно ограничат движение по трем улицам

В Казани движение по улицам Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина временно ограничат
Проведут реконструкцию и реставрацию: в Казани временно ограничат движение по трем улицам

Оксиния Самринова

Подписаться в Telegram

В Казани будет временно ограничено движение по нескольким улицам: Рахматуллина. Кави Наджми и Мусы Джалия. Связана данная мера с проведением работ по реконструкции и реставрации объектов культурного наследия.

В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что с 18 сентября по 11 мая будет закрыт дорога на следующих участках:

  • Кави Наджмани - от Профсоюзной до Рахматуллина;
  • Мусы Джалия - от Профсоюзной до здания №18/2;
  • Рахматуллина - от Кави Наджми до здания №2/18.
Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Наблюдателям начали вручать повестки на избирательных участках: что происходит?

Новости Татарстана

7 часов назад

Обещал не штрафовать водителей: в Татарстане задержали начальника спецбатальона ГИБДД

установка мелкой сетки на вентиляцию

Новости Татарстана

день назад

Из полицейской машины в Альметьевске показывали средний палец

Новости Казани

7 часов назад

Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

установка алюминиевых дверей в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в ДТП пострадали 2 человека

Новости Казани

6 часов назад

Продолжительно полета - больше трех часов: из Казани в Самарканд запустят прямые рейсы

Новости Татарстана

8 часов назад

«Успел сделать все, что хотел»: начальник управления культуры и главный архитектор Нижнекамска покидают свой пост
Лонгриды
8 часов назад

Татарский фильм за который не стыдно: «Бери да помни» покажут по всей России

Татарский фильм за который не стыдно: «Бери да помни» покажут по всей России

Новости Казани

час назад

Завершено на 79%: в Чебаксе идет к концу строительство Центра врача общей практики и педиатра

Важное в РТ

2 часа назад

beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

Важное в РТ

3 часа назад

Банки начали принимать заявки на IT-ипотеку на новых условиях

Важное в РТ

5 часов назад

Вирусы - они вернулись
Проведут реконструкцию и реставрацию: в Казани временно ограничат движение по трем улицам
Новости Казани
5 минут назад

Проведут реконструкцию и реставрацию: в Казани временно ограничат движение по трем улицам

Новости Казани

6 часов назад

В Казани в декорации строящегося ЖК прошел перфоманс

Важное в РТ

6 часов назад

Объём новых китайских инвестпроектов в России был оценен в 2 трлн рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

Был побит рекорд: в Татарстане заметно подорожала стоимость поездок на такси
“Хочу жить за городом”: что необходимо знать каждому, кто решится переехать в пригород Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

“Хочу жить за городом”: что необходимо знать каждому, кто решится переехать в пригород Казани