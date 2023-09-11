Проведут реконструкцию и реставрацию: в Казани временно ограничат движение по трем улицам

В Казани движение по улицам Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина временно ограничат

В Казани будет временно ограничено движение по нескольким улицам: Рахматуллина. Кави Наджми и Мусы Джалия. Связана данная мера с проведением работ по реконструкции и реставрации объектов культурного наследия.

В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что с 18 сентября по 11 мая будет закрыт дорога на следующих участках: