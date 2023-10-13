Проведут профилактические рейды: в Казани автоинспекторы проверят соблюдение ПДД на дорогах

Автоинспекторы проверят соблюдение ПДД на дорогах Казани

В Казани сегодня, 13 октября, автоинспекторы совместно с участковыми и сотрудниками ПДН проведут профилактический рейд, цель которого - проверить, как казанцы и юные участники дорожного движения соблюдают ПДД, сообщает "Татар-информ".

Сотрудники полиции уделят особое внимание грубым нарушениям ПДД: нахождение за рулем в состоянии опьянения, отсутствия прав на управление автомобилем.

Помимо того, правоохранители пресекут и нарушение сроков оплаты штрафов, а также проверят, как соблюдаются требования ПДД юными участниками дорожного движения.