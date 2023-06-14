Проведут мастер-классы и импровизацию: в Казани откроют новый сезон «Хәрәкәттә – бәрәкәт»

На набережной озера Казани Кабан 15 июня откроют новый сезон проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт»

В Казани начнется новый сезон проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт». На набережной озера Кабан будут проводиться спортивные и творческие занятия на татарском языке.

Первое летнее занятие пройдет уже завтра, 15 июня. Организаторы подготовили музыкально-танцевальную импровизацию "Аваз", а также мастер-класс, на котором все участники смогут изучить фольклорные инструменты. Для зрителей также будет проведен интерактив.

Мастер-классы будут проводить хореографы Аслу Магсумзянова, Алия Мухамматгалиева, Саида Минубаева и Рафаэль Мустяков. Начало мероприятия запланировано на 18:00 на площадке возле спуска у театра Камала со стороны улицы Шигабутдина Марджани.