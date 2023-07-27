Новости Казани
· Полина Модестова

Проведут исследование воздуха: в Казани пройдет очередное занятие лаборатории «Горожанин-ученый»

Жителей Казани научат сборке датчиков для исследования качества воздуха
Проведут исследование воздуха: в Казани пройдет очередное занятие лаборатории «Горожанин-ученый»

Подписаться в Telegram

Занятие лаборатории «Горожанин-ученый» будет посвящено исследованию воздуха. Жители научат собирать датчики для проверки его качества и измерять уровень загрязнения.

Встречу проведет активистка проекта «Дыши Казань» Гузелия Гиматдинова. Обучать граждан будут радиолюбитель Денис Владимиров и волонтер проекта Булат Бариев.

Мероприятие запланировано на 30 июля, начнется оно в 11 часов утра. Место встречи - павильон на набережной Казанки между футбольными полями экстрим-парка «Урам». Все желающие принять участия должны пройти регистрацию.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальные дожди, затопившие Москву, могут добраться до Татарстана? В Гидрометцентре рассказали к чему готовиться

Интересное в Казани

13 часов назад

Загородка изнутри: видео-обзор поселка Большие Кабаны в 20 км от Казани

служба от тараканов мосру заявка

Новости Татарстана

11 часов назад

Срубная археологическая культура 17-16 вв. до н.э: в Татарстане нашли древние погребения

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

фитнес-фотосессия в студии в Москве

Новости Татарстана

день назад

Ни грамма молока, одна пальма: Роскачество назвало сыр, который не стоит покупать

Новости Татарстана

день назад

На семь градусов выше нормы: в Татарстане в ближайшие дни воздух прогреется почти до 40 градусов

Новости Татарстана

18 часов назад

Часть передал муляжами: в Татарстане топ-менеджер задержан за крупную взятку

Новости Татарстана

12 часов назад

Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров

Лонгриды

день назад

Бюджетников будет меньше на треть: стало известно, сколько участников СВО смогут принять вузы Казани
Новости Казани
17 часов назад

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Новости Казани

8 часов назад

Участие принимала и героя кинокартины: в Казани в детском клубе «Патриот» показали фильм про Донбасс

Интересное в Казани

день назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии

Важное в РТ

10 часов назад

Курьерская доставка ВТБ теперь доступна в Набережных Челнах

Новости Казани

11 часов назад

Не было выделено финансирование: парк «Манзара» не начнут строить в Казани в этом году
Участие бесплатно: в Казани всех желающих научат делать браслеты по технике кумихимо
Новости Казани
9 часов назад

Участие бесплатно: в Казани всех желающих научат делать браслеты по технике кумихимо

Новости Казани

11 часов назад

Дегустация, мастер-класс, лекторий: что ждет казанцев на фестивале «Итиль»

Важное в РТ

12 часов назад

Спортсмен из России занял третье место в турнире по гольфу

Важное в РТ

13 часов назад

Все больше клиентов Волго-Вятского банка открывают бизнес в сфере розничной торговли
Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться