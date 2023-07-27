Проведут исследование воздуха: в Казани пройдет очередное занятие лаборатории «Горожанин-ученый»

Жителей Казани научат сборке датчиков для исследования качества воздуха

Занятие лаборатории «Горожанин-ученый» будет посвящено исследованию воздуха. Жители научат собирать датчики для проверки его качества и измерять уровень загрязнения.

Встречу проведет активистка проекта «Дыши Казань» Гузелия Гиматдинова. Обучать граждан будут радиолюбитель Денис Владимиров и волонтер проекта Булат Бариев.

Мероприятие запланировано на 30 июля, начнется оно в 11 часов утра. Место встречи - павильон на набережной Казанки между футбольными полями экстрим-парка «Урам». Все желающие принять участия должны пройти регистрацию.