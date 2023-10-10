Проведут день открытых дверей: предпринимателей Казани проконсультируют специалисты Роспотребнадзора

Предпринимателей из Казани получат консультацию от специалистов Роспотребнадзора

В Управлении Роспотребнадзора по РТ проведут день открытых дверей для предпринимателей.

Специалистам можно будет задать вопрос 18 октября с 14 до 16 часов. Для того, чтобы принять участие, необходимо будет записаться по телефону +7 (843) 222-84-28. Звонки будут принимать 16 и 17 октября с 10:00 до 17:00 с перерывом в 45 минут с 12:00. Необходимо будет сразу же задать интересующий вас вопрос.

Предпринимателей в Казани будут консультировать по двум адресам: Сеченова, 13а и Большая Красная, 30.