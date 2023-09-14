Проведет беговые занятия: тренировка с марафонцем Юрием Корнеевым пройдет в Казани
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В сентябре 2023 года в парке жилого района Салават Купере в Казани будут организованы беговые тренировки. Проведет их марафонец, тренер и покоритель «железной дистанции» Юрий Корнеев.
Все присутствующие сначала примут участие в разминке, а затем в беговых и функциональных упражнениях.
Тренировки будут проходить 20, 25 и 28 сентября в 19:00, а 23 сентября - в 9:00. Место сбора для всех, кто хочет принять участие - амфитеатр парка. Все, кто хочет принять участие, может добавиться в чат.