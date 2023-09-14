Проведет беговые занятия: тренировка с марафонцем Юрием Корнеевым пройдет в Казани

Марафонец Юрий Корнеев проведет беговые занятия в Казани в районе Салават Купере

В сентябре 2023 года в парке жилого района Салават Купере в Казани будут организованы беговые тренировки. Проведет их марафонец, тренер и покоритель «железной дистанции» Юрий Корнеев.

Все присутствующие сначала примут участие в разминке, а затем в беговых и функциональных упражнениях.

Тренировки будут проходить 20, 25 и 28 сентября в 19:00, а 23 сентября - в 9:00. Место сбора для всех, кто хочет принять участие - амфитеатр парка. Все, кто хочет принять участие, может добавиться в чат.