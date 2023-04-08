В Казани кабина лифта насмерть раздавила монтера

"Просто нажал кнопку": в Казани монтера насмерть раздавило кабиной лифта
Фото: открытые источники
Кабина лифта в жилом доме на улице Петра Полушкина в Казани раздавила насмерть монтера. Об этом сообщает Inkazan, ссылаясь на СУ СКР по республике.
Следователи рассказали, что мужина-монтер прибыл для проведения работ в одном из подъездов. Он спустился в шахту лифта, а кабина находилась на уровне второго этажа - над ним.
Сложно сказать, по какой причине рабочий не отключил лифт, обычно техника безопасности подразумевает обязательное отключение лифта при проведении работ в шахте.
Мужчина отпустил кнопку двери шахты и она закрылась, а лифт начал движение вниз и раздавил рабочего.
Напарник погибшего в этот момент был на втором этаже, он не успел ничего предпринять. Вызвал скорую, но медики установили, что монтер погиб сразу.
По факту трагедии проводится проверка.