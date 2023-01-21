Прошли экватор зимы: синоптики рассказали, ждать ли новой волны арктической стужи до конца февраля

По прогнозам российского Гидрометцентра, февраль будет снежным, но достаточно теплым. По предварительным долгосрочным прогнозам, температура воздуха в большинстве регионов РФ будет выше климатической нормы. Но к Татарстану это не относится.

В Казани, равно как и в соседних регионах, температура в феврале будет ниже, чем в среднем по стране. Вероятны заморозки, хотя уже и не такие суровые, как в январе.

Много снега в Татарстане ожидать не стоит.

Ведь пик холодной зимы уже прошел. В конце зимы — марте все еще ожидаются волны холодной погоды. Начало января показало, что вероятностные прогнозы пошли не по плану. Однако первые два дня в европейской части России были очень теплыми.