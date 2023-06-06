Прославили страну: в Казани откроется выставка "Женское лицо российского космоса"

В Казани откроется фотовыставка о звездах отечественной космонавтики от "Роскосмоса"

На территории музея-заповедника "Казанский Кремль" 9 июня будет открыта баннерная фотовыставка "Женское лицо российского космоса". Экспозиция будет находиться на открытом воздухе и в ней будут представлены редкие фотографии звезд отечественной космонавтики.

"Роскосмос" впервые представит уникальную фотовыставку, которая будет посвящена советским и российским женщинам. Они прославили страну не только полетами в космос, но и самоотверженной работой на орбитальных станциях.

Открытие выставки запланировано на 9 июня, 14 часов. Пройдет оно на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря. Выставка продлится до 23 июня, она будет открыта для всех желающих.