В Татарстане запущены новые круизы и путешествия по Волге и Казанке

В связи с зарегистрированным высоким спросом на отдых на воде сразу несколько туристических операторов Татарстана заявили, что запускают туры и путешествия по Казанке и Волге.

Гости и жители Татарстана могут отправиться на речную прогулку на теплоходе, в которую входят аудиоэкскурсия и обзор Верхнего Услона, Храма всех религий, Набережных Моркваш, села Печищи. Желающие продолжения могут отправиться водным путем в Свияжск.

По Казанке и Волге можно отправиться в приятное путешествие от Центра семьи "Казан".

Предлагаются туры от 3 до 7 дней по маршруту "Великий Волжский путь": отправление из Казани.

