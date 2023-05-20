В Татарстане запущены новые круизы и путешествия по Волге и Казанке

Просили? Получите: в Татарстане запустили новые круизные туры по Волге и Казанке
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В связи с зарегистрированным высоким спросом на отдых на воде сразу несколько туристических операторов Татарстана заявили, что запускают туры и путешествия по Казанке и Волге.
Гости и жители Татарстана могут отправиться на речную прогулку на теплоходе, в которую входят аудиоэкскурсия и обзор Верхнего Услона, Храма всех религий, Набережных Моркваш, села Печищи. Желающие продолжения могут отправиться водным путем в Свияжск.
По Казанке и Волге можно отправиться в приятное путешествие от Центра семьи "Казан".
Предлагаются туры от 3 до 7 дней по маршруту "Великий Волжский путь": отправление из Казани.