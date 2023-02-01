Пропавшую в Татарстане 15-летнюю девочку две недели ищут по всей России

Пропавшую в Набережных Челнах уроженку Казани Валерию Ерофееву разыскивают почти две недели. Ориентировки разместили не только по всей республике, но и в других регионах России.

Как пишет Chelny-biz.ru, девочка приехала в Челны из Казани к родственникам. С подругой они вышли из дома в 27 комплексе в неизвестном направлении и до сих пор местонахождение Ерофеевой неизвестно. По словам очевидцев, Валерию видели сначала в Казани, потом якобы она вернулась в Челны. Ерофеева из благополучной семьи.