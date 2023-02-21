Пропавшего в Казани 13-летнего мальчика через пять суток удалось найти в соседней республике
Фото: e-burgas.com
13-летний мальчик из Казани, которого разыскивали в течение пяти дней, нашелся живым в соседней республике - в Марий Эл.
Мальчик 16 февраля вышел в школу и пропал, связи с ним не было, о его местонахождении никто ничего не знал. К поискам школьника подключились полиция, волонтеры.
Выяснилось, что все эти сложные сутки мальчик был у родственников в Марий Эл.
Правоохранители намерены выяснить обстоятельства его загадочного отъезда и почти недельного отсутствия.