"Прокусила ладонь, плечо, ногу и зацепила ухо": в Казани лайка терзала ребенка, пока ее хозяйка молча наблюдала за этим со стороны

В Казани собака породы лайка набросилась на 11-летнего школьника. Все случилось в жилом массиве Восточный на улице Механиков. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, пес не является бродячим, у него есть хозяйка. И она наблюдала со стороны, как лайка терзает ребенка, не пытаясь ей помешать.

"После нападения собаки у ребенка прокусана ладонь, плечо, прокусана икра, задето ухо. Мне хотелось бы, чтобы уже как-то решили вопрос с хозяевами, с собакой, потому что если сейчас закрыть на все глаза, то могут быть случаи и похуже нашего", - заявила мать пострадавшего мальчика.

Женщина отметила, что хозяин лайки трудится в правоохранительных органах, а потому она опасается, что дело не доведут до наказания и обставят все как несчастный случай.

Местные жители говорят, что ранее эта же лайка уже нападала на детей.