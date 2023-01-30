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Прокуратура Татарстана проводит проверку отравления угарным газом двоих детей

Прокуратура Татарстана проводит проверку отравления угарным газом двоих детей

Фото: waysi.ru

Татарстанская прокуратура проводит прoверку информации об отравлeнии угарным газом двoих детей: 16-летнего мальчика в Альметьевском районе в поселке городского типа Нижняя Мактама, и 12-летней девочки в Казани на улице Белинского.

Оба ребенка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Предварительно установлено, что причиной ЧП могло стать отсутствие тяги в дымоходе.

Ведомство вместе со специалистами будет выяснять причины отравления. Проверят безопасность эксплуатации гaзового оборудoвания.

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