Прокуратура Татарстана потребовала выделить отдельные места для парковки инвалидов в республике

Прокуратура РТ потребовала, чтобы инвалидам были выделены специальные места на парковках, сообщил главный помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В соответствии с действующим законодательством, не менее 10% парковочных мест должны предназначаться для водителей-инвалидов. Они должны предоставляться им на полностью бесплатной основе.

Проверка надзорного ведомства показала, что в 96 многоэтажек в Татарстане вообще не выделены места для инвалидов.

Вынесены 11 представлений в адрес глав испокомов. Акты находятся на рассмотрении.

