Прокуратура Татарстана потребовала выделить отдельные места для парковки инвалидов в республике

Прокуратура Татарстана потребовала выделить места для парковки инвалидов
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Прокуратура РТ потребовала, чтобы инвалидам были выделены специальные места на парковках, сообщил главный помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В соответствии с действующим законодательством, не менее 10% парковочных мест должны предназначаться для водителей-инвалидов. Они должны предоставляться им на полностью бесплатной основе.
Проверка надзорного ведомства показала, что в 96 многоэтажек в Татарстане вообще не выделены места для инвалидов.
Вынесены 11 представлений в адрес глав испокомов. Акты находятся на рассмотрении.