Прокуратура проверяет аэропорт Казани из-за массовых задержек рейсов

Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Казани. Поводом стали массовые задержки рейсов. Представитель надзорного органа выехал на место, где уже развернули мобильную приемную для пассажиров.

По официальным данным, задержки коснулись рейсов в Астрахань, Анталию, Волгоград, Москву, Пермь, Стамбул, Ташкент и Шарм-эль-Шейх. Пассажиры вынуждены были ждать вылета в течение длительного времени.

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов из Красноярска, Москвы, Улан-Удэ и Худжанда. Рейс из Томска вовсе был направлен на запасной аэродром. Также компания «Аэрофлот» предупредила о возможных отменах и объединениях рейсов, вызванных введенными ограничениями.

Теперь в Казани предстоит выяснить, насколько корректно аэропорт информировал пассажиров, предоставлял ли питание и другие положенные по закону услуги. Проверка продолжается.