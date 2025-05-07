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Прокуратура проверяет аэропорт Казани из-за массовых задержек рейсов

В аэропорту Казани началась проверка после мног...

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Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Казани. Поводом стали массовые задержки рейсов. Представитель надзорного органа выехал на место, где уже развернули мобильную приемную для пассажиров.

По официальным данным, задержки коснулись рейсов в Астрахань, Анталию, Волгоград, Москву, Пермь, Стамбул, Ташкент и Шарм-эль-Шейх. Пассажиры вынуждены были ждать вылета в течение длительного времени.

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов из Красноярска, Москвы, Улан-Удэ и Худжанда. Рейс из Томска вовсе был направлен на запасной аэродром. Также компания «Аэрофлот» предупредила о возможных отменах и объединениях рейсов, вызванных введенными ограничениями.

Теперь в Казани предстоит выяснить, насколько корректно аэропорт информировал пассажиров, предоставлял ли питание и другие положенные по закону услуги. Проверка продолжается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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