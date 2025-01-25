Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Прокуратура Казани взяла под контроль расследование ДТП, которое произошло на улице Вишневского и привело к травмам у детей.

Согласно предварительной информации, водитель Changan не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к столкновению с автомобилем Skoda. В результате удара Skoda задела ещё три транспортных средства: «Газель», «Ладу Гранту» и МАЗ.

В аварии травмы получили двое несовершеннолетних, находившихся в Skoda, а также водитель автомобиля Changan. Прокуратура будет следить за ходом процессуальной проверки и итогами расследования данного инцидента.