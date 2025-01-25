Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети
Екатерина Елисеева
Прокуратура Казани взяла под контроль расследование ДТП, которое произошло на улице Вишневского и привело к травмам у детей.
Согласно предварительной информации, водитель Changan не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к столкновению с автомобилем Skoda. В результате удара Skoda задела ещё три транспортных средства: «Газель», «Ладу Гранту» и МАЗ.
В аварии травмы получили двое несовершеннолетних, находившихся в Skoda, а также водитель автомобиля Changan. Прокуратура будет следить за ходом процессуальной проверки и итогами расследования данного инцидента.
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