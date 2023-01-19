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Прокуратура Казани потребовала взыскать с заведующего кафедрой КФУ 220 тысяч рублей взяток в пользу государства

Прокуратура Казани потребовала взыскать с заведующего кафедрой КФУ 220 тысяч рублей взяток в пользу государства

Фото: Реальное время

В Казани прокуроры Приволжского района требуют взыскать с преподавателя КФУ в пользу государства полученные им взятки на 220 тысяч рублей. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Как уточняет "Реальное время", речь идет о завкафедрой системного анализа и информационных технологий ИВМиИТ Рустаме Латыпове.

Прокуроры установили, что в 2017-2018 годах преподаватель получил через посредника от студентов взяток на 220 тысяч за положительные результате при сдаче учащимися зачетов и экзаменов. Было возбуждено уголовное дело о мелком взяточничестве и служебном подлоге.

Суд прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Мужчина с решением суда согласился. Оно вступило в законную силу.

Прокуратура Приволжского района Казани обратилась в суд с иском к преподавателю. Надзорное ведомство просить признать передачу ему 220 тысяч рублей недействительной сделкой и взыскать с него эту сумму в пользу государства.

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