Прокуратура Казани потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта в городе

В прокуратуре Московского района Казани провели проверку и выяснили, что организация городских пассажирских перевозок оставляет желать лучшего.

В частности, водители автобуса № 37 не всегда соблюдают установленные временные интервалы движения.

В надзорном ведомстве напомнили, что на перевозчике лежить обязанность осуществлять перевозку пассажиров точно в срок, по расписанию. А потому в адрес руководства предприятия направлено предостережение.