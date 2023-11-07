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Прокуратура Казани потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта в городе

Прокуратура Казани потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта в городе

Фото: социальные сети

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В прокуратуре Московского района Казани провели проверку и выяснили, что организация городских пассажирских перевозок оставляет желать лучшего.

В частности, водители автобуса № 37 не всегда соблюдают установленные временные интервалы движения.

В надзорном ведомстве напомнили, что на перевозчике лежить обязанность осуществлять перевозку пассажиров точно в срок, по расписанию. А потому в адрес руководства предприятия направлено предостережение.

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