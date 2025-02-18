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Прокуратура хочет «раскулачить» заместителя главы мэрии Советского района Казани

Ведомство намерено конфисковать у чиновника и е...

pixabay.com

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Прокуратура подала иск в суд с требованием изъять в пользу государства имущество заместителя главы администрации Советского района Казани Дениса Воробьева. Документ поступил на рассмотрение на прошлой неделе, но дата заседания пока не определена, что следует из данных картотеки Советского суда. Дело будет вести судья Салават Шамгунов.

Ведомство намерено конфисковать у чиновника и его семьи два земельных участка на побережье Черного моря в Керчи, оформленные на его мать, а также два участка с жилыми домами в поселке Вознесенское, которые принадлежат самому Воробьеву. Общая стоимость недвижимости оценивается в сумму около 22 миллионов рублей. По мнению прокуратуры, семья не имела законных доходов, позволяющих приобрести такую собственность.

Ответчиками по иску также значатся супруга и родители чиновника.

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