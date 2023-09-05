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· Полина Модестова

Пройдет занятие для «жизнелюбов»: в Казани в сентябре всех ждут на танцевальные тренировки

«Жизнелюбов» Казани научат танцевать зумбу и сальсу
Пройдет занятие для «жизнелюбов»: в Казани в сентябре всех ждут на танцевальные тренировки

pixabay

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В парках Казани в сентябре 2023 года пройдут занятия по танцам для «жизнелюбов». Программа тренировок была разработана специально для представителей старшего поколения.

Пожилые жители Казани смогут посетить занятия по направлению Zumba Gold, которое сочетает элементы латиноамериканских танцев, аэробики и фитнеса. Тренировки пройдут 5, 12, 19 и 26 сентября у сцены парка у ДК имени Саид-Галиева. В сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ, около фонтана, всех желающих будут ждать 6, 13, 20 и 27 сентября.

Тренировки по направлению Salsation в парке «Крылья Советов» будут проходить 7, 14, 21 и 28 сентября. Эта танцевальная программа предполагает функциональный тренинг.

Занятия будут начинаться в 17:00, вход для всех желающих будет свободным. Надевать необходимо удобную спортивную одежду.

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